شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد شهداء العدوان على مدينة جنين إلى أربعة شهداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية إلى أربعة شهداء.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروحه، التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لترتفع بذلك حصيلة شهداء العدوان على المدينة اليوم الأربعاء، إلى أربعة شهداء، وثلاثة جرحى.

