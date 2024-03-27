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"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد شهداء العدوان على مدينة جنين إلى أربعة شهداء

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية إلى أربعة شهداء.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروحه، التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لترتفع بذلك حصيلة شهداء العدوان على المدينة اليوم الأربعاء، إلى أربعة شهداء، وثلاثة جرحى.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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