الارشيف / اخبار الخليج

برنامج الأغذية العالمي: المجاعة تقترب في غزة

0 نشر
واس - جنيف 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: المجاعة تقترب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا برنامج الأغذية العالمي من جديد إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، محذراً من أنه مع اقتراب المجاعة، فإن هجوماً بريّاً إسرائيلياً على جنوب غزة سيجعل مهمة البرنامج في توصيل المساعدات الغذائية أكثر صعوبة.
وقال مدير البرنامج بالنيابة في فلسطين ماثيو هولينغورث: نحن بحاجة ماسة إلى الظروف التي تمكننا من الوصول كل يوم بالمساعدات الغذائية إذا أردنا منع المجاعة في غزة، ومنع المزيد من الوفيات، ومنع الهزال بين الأطفال، والتخفيف من معاناة الناس اليائسين الذين يبحثون كل يوم عن المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

انعدام الأمن الغذائي

وكان تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر في مارس الجاري، قد أفاد بأن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا