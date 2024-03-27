شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: المجاعة تقترب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

انعدام الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - دعا برنامج الأغذية العالمي من جديد إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، محذراً من أنه مع اقتراب المجاعة، فإن هجوماً بريّاً إسرائيلياً على جنوب غزة سيجعل مهمة البرنامج في توصيل المساعدات الغذائية أكثر صعوبة.وقال مدير البرنامج بالنيابة في فلسطين ماثيو هولينغورث: نحن بحاجة ماسة إلى الظروف التي تمكننا من الوصول كل يوم بالمساعدات الغذائية إذا أردنا منع المجاعة في غزة، ومنع المزيد من الوفيات، ومنع الهزال بين الأطفال، والتخفيف من معاناة الناس اليائسين الذين يبحثون كل يوم عن المساعدات للبقاء على قيد الحياة.وكان تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر في مارس الجاري، قد أفاد بأن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة.