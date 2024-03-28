شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية أوروبية حول تطورات الأوضاع فى منطقة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل رى، تطورات الأوضاع في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاها الوزير الجزائري من المسؤولة الأوروبية؛ حيث تبادل الطرفان، الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية. حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية اليوم.