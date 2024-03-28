شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إجلاء المدنيين من مستشفى الأمل جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه ساعد في إجلاء المدنيين من مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية المكثفة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه نقل مع جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر 6 مرضى وأكثر من 20 موظفًا وجثماني شخصين قُتلا داخل المستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى الأمل توقف عن العمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، توقف ثلثي مستشفيات غزة الـ36 عن العمل، إذ يعمل مستشفيان بالحد الأدنى، و10 بصورة جزئية، منها 4 في الشمال و6 في الجنوب. جوع كارثي وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينكو، إنه تمكن من زيارة مستشفى كمال عدوان، وهو أحد المستشفيات الأربعة التي تعمل بشكل جزئي شمال غزة.

وأضاف أن المستشفى يتلقى 15 طفلًا مصابًا بسوء التغذية يوميًا، ويكافح لمواصلة تقديم خدماته.

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي يواجه 70% من سكان شمال غزة جوعًا كارثيًا، وتواجه جهود توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الشمال عوائق بسبب القيود المفروضة.