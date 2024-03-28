شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: إطلاق أكثر من 20 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، قبل قليل عن إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال قد أفادت فى وقت سابق، أن صفارات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الغربي، كما أفادت عن سقوط 3 مستوطنين مصابين بإصابات مختلفة في عملية إطلاق نار قرب العوجا بأريحا في الضفة الغربية وأحدهم حالته خطيرة.

