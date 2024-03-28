شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى للأونروا: 31 % من الأطفال فى شمال غزة يعانون سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 31 % من الأطفال في شمال قطاع غزة يعانون سوء التغذية.

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، على أن نسب انعدام الأمن الغذائي وسط سكان قطاع غزة وصلت إلى معدلات خطيرة.