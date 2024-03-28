الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوى على الإطلاق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع العام الماضي 0.9% إلى 7.7 % وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مقابل 8.6 % في الربع الثالث من 2023.

 

ويأتي معدل بطالة في الربع الرابع قرب مستهدف رؤية 2030 البالغ 7% مع النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي البالغ 4.4% خلال 2023 ما عزز إيجاد مزيد من الوظائف.

 

وجاء انخفاض بطالة السعوديين نتيجة انخفاض المعدل للسعوديات 2.6% إلى 13.7% كأدنى مستوى على الإطلاق، فيما استقر المعدل للذكور عند 4.6%.

 

وتراجع معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع جاء نتيجة ارتفاع عددهن في القطاع الخاص (المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) 2.1% على أساس فصلي، ليصل إلى 1.08 مليون مشتغلة لأول مرة.

 

وارتفع توظيف السعوديين إجمالا في القطاع الخاص 1.5% على أساس فصلي، إلى 2.74 مليون مشتغل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، والذي تزامن معه ارتفاع وظائف السعوديين الذكور 1.2% إلى 1.66 مليون مشتغل وهو أعلى مستوى تاريخيا أيضا.

 

وفيما يخص معدل البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) فتراجعت بنسبة 0.7% إلى 4.4%.

 

المصدر: الاقتصادية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا