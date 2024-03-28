شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عدد من المرضى بمجمع الشفاء فى قطاع غزة بعد قطع الاحتلال الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قطعت الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبى مما أدى لوفاة عدد من المرضى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أعدمت 5 من الأطباء والكوادر الطبية داخل المجمع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام، ان قوات الاحتلال قامت بحرق 10 منازل وبنايات سكنية في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء الطبي في غزة لليوم الحادى عشر على التوالي.