شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة صحية.. ثلثا مستشفيات غزة توقفت عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

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مستشفيات غزة

الدمام - شريف احمد - أفادت منظمة الصحة العالمية بتوقف ثلثا مستشفيات غزة الستة والثلاثين عن العمل، فيما يعمل مستشفيان بالحد الأدنى، و10 بصورة جزئية، منها 4 في الشمال و6 في الجنوب.ويواجه وفق برنامج الأغذية العالمي، 70 بالمئة من سكان شمال غزة جوعا كارثيا، إلا أن جهود توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الشمال تواجه عوائق بسبب القيود المفروضة على الوصول الإنساني والاعتداءات التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية.وتمكن برنامج الأغذية العالمي خلال الشهر الحالي من إرسال 11 قافلة فقط إلى الشمال تحمل طعاما يكفي 74 ألف شخص.من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه ساعد في إجلاء المدنيين يوم الاثنين من مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية المكثفة هناك.وقد نقل المكتب، مع جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، 6 مرضى ومُرافقا وأكثر من 20 موظفا وجثماني شخصين قُتلا داخل المستشفى.وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن مستشفى الأمل توقف عن العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء.