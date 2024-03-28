شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: إصابة شخصين فى ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء السورية اليوم إصابة شخصين فى ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق.

يذكرأن، أعلن مصدر عسكرى سورى أن وسائط الدفاع الجوى السورى تصدت الأسبوع الماضى، لهجوم إسرائيلى استهدف نقاطاً عسكرية فى ريف دمشق، وأسقطت بعض الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر - لم تسمه - القول: إن "الكيان الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق"، مضيفا أن "الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ العدوان وأسقط بعضها"، مشيرا إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات".