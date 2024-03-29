شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يبلغ كابينيت الحرب أن وفدًا إسرائيليا سيزور واشنطن لبحث اجتياح رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزراء كابينيت الحرب، أن وفدا إسرائيليا سيزور واشنطن، الأسبوع المقبل، بعد يوم واحد فقط من نفى مكتبه بيانا للبيت الأبيض بأنه تراجع عن قراره بإلغاء زيارة وفد إسرائيلى للتباحث حول خطة إسرائيلية لاجتياح رفح.



وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أنه من المقرر أن يضم الوفد وزير الشؤون الإستراتيجية، رون درمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحى هانجبي.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "نتنياهو أدرك أنه أخطأ"، عندما أعلن، يوم الإثنين الماضي، إلغاء زيارة الوفد إلى واشنطن فى أعقاب عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولى الذى تبنى مشروع قرار يقضى بوقف إطلاق نار بشكل فورى فى قطاع غزة خلال شهر رمضان.



وأضاف المسؤولون السياسيون الإسرائيليون، أن "معظم وزراء الكابينيت اعتقدوا أن عدم إرسال الوفد إلى واشنطن كان خاطئا منذ البداية وأنه ينبغى إرسال الوفد إلى هناك بأسرع ما يمكن".

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية وأمريكية قد رجحت أمس أن يزور الوفد واشنطن مطلع الشهر المقبل.