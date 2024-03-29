شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج تدعو ضيوف الرحمن للالتزام بتعليمات أداء المناسك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ضيوف الرحمن إلى الالتزام بعدد من التعليمات والإرشادات لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام لأداء عمرة ميسرة في رمضان.

فقد قال حساب الوزارة على منصة "إكس" لضيف الرحمن: تذكر في رمضان تتضاعف أعداد المعتمرين والمصلين، وبالتعاون نعتمر جميعًا بيسر وطمأنينة.

وأضافت الوزارة على منصة إكس: أحرص على اختيار الأوقات الأقل ازدحامًا والتعاون مع المنظمين والمرشدين، والتقيد بتوجيهات أفراد الأمن والالتزام بمسارات الدخول والخروج.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.