شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا: يمكن وقف تدهور الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن القرار، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الخميس، يؤكد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لكنه يرى أنه لا يزال من الممكن وقف تدهوره.

وقال لازاريني في حسابه على منصة إكس: "الأمر الملزم الجديد الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس إنما هو تذكرة قوية بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة من صنيعة الإنسان ويزداد سوءاً.. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال بالإمكان وضع حد له".

وشدد المفوض العام على ضرورة ممارسة المزيد الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، وحث الدول التي علَّقت تمويلها للأونروا على إعادة النظر في قرارها للسماح للوكالة بأداء مهامها، بما في ذلك المساعدة على تجنب المجاعة.

وأضاف أن أمر المحكمة يعني أن على إسرائيل التراجع عن قرارها والسماح للأونروا بالوصول إلى شمال غزة وإدخال قوافل الطعام بصورة يومية وفتح معابر برية إضافية.