شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج ذكرى وفاة الشيخ زايد يتصدر قائمة الأكثر تداولا فى "إكس" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج ذكرى وفاة الشيخ زايد، قائمة المواضيع الأكثر تداولا في الإمارات العربية المتحدة، على منصة "إكس"، محققا عدد مشاهدات تزيد على 20 مليون مشاهدة حول العالم حتى اللحظة، حيث يصادف، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004. وفق ما أورد موقع "الإمارات اليوم".

وحرص رواد موقع التواصل الاجتماعى "إكس" في الإمارات ، ذكرى وفاة الشيخ زايد معبرين عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات والذى كان أبا لهم قبل أن يكون قائدا، مؤكدين أن هذا التاريخ الملهم لدولة الإمارات، وأثنوا على الدور المهم الذي قدمه الشيخ زايد للإنسانية، وعلمهم من خلاله معاني الخير والعطاء، فقالت إحدى المغردات الإماراتيات: "رحم الله رجلاً قدم للإنسانية وتحمل الكثير من العبر، فقد تعلمنا منه الخير والعطاء، فقد كان أحب الناس وأرحمهم للناس، مشيرين إلى أن أبناء الإمارات يعرفون، حول العالم، بـ "أبناء زايد".

وأكدوا على أن ذكرى الشيخ زايد سوف تبقى في قلوبهم للأبد، فقال أحدهم: "مرحوم يا حي بذكرك ما تموت.. تحيا بك قلوب الملا وتحيبها.. عشرون عام على رحيله و لكن ذكراه ما تزال في قلوبنا وستبقى".

من ناحية أخرى، قالت إحدى المغردات: "إن الشيخ زايد طيب الله ثراه بالنسبة الى دولة الإمارات العربية المتحدة هو التاريخ الملهم، فاليوم أبناء الإمارات يعرفهم العالم كله أنهم أبناء زايد ودولة الإمارات هى دار زايد، الشيخ زايد صنع هذا المجتمع بأرضه وشعبه، وله الفضل فى كل ما نحن فيه".

وأضاف مغرد آخر: "اللهم إرحم أبونا زايد رحمة واسعة...اللهم إجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين ".