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مصر تسجّل زلزالاً بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، شمال محافظة مرسى مطروح.
وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الزلزال وقع على بعد 855 كيلومتراً شمال محافظة مرسى مطروح بعمق 25 كيلومتراً، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر مادية أو إصابات بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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