شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب سواحل قليبية ومنزل تميم بتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4،3 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، سواحل مدينتي قليبة ومنزل تميم شمال شرق تونس.

وأكد بيان للمعهد التونسي للرصد الجوي أن التحاليل الأوّلية لمحطّات رصد الزلازل التونسية، أوضحت أن موقع الزلزال حدد بعرض سواحل قليبية ومنزل تميم التابعة لمحافظة نابل شمال شرق البلاد على الساعة 10 و14 دقيقة من صباح اليوم.

