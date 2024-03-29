شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين العدوان الإرهابى الإسرائيلى على ريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سوريا العدوان الإرهابي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - دعوة دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزام إسرائيل ومن يدعمها بوقف اعتداءاتهم وجرائمهم في فلسطين وسوريا ولبنان.



وأشارت إلى أنه لم يكن صدفة أن تقوم إسرائيل بهذا العدوان في الوقت نفسه الذي شنت به مجموعات إرهابية مسلحة متحالفة معها هجمات واعتداءات بالطيران المسير نفذتها من إدلب وريف حلب الغربي، في محاولة لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها، كما أنه جاء بعد ساعات فقط من عدوان آخر شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مستهدفة مبنى سكنياً في ريف دمشق ذهب ضحيته مدنيان، كما تسبب بأضرار مادية.



وشددت سوريا على أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، واعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية تثبت الطبيعة العدوانية والهمجية لإسرائيل وتؤكد مجدداً أنها المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة ولمعاناة شعوبها جراء هذه الاعتداءات وجرائم الإبادة الجماعية اليومية التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.