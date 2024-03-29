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الخليج اليوم .. ضبط 1,613,000 قرص من الإمفيتامين مخفية في تجاويف معدة حديدية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بالمتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن وشبابها، ضبط الأمن العام 1,613,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في تجاويف مُعِدّة حديدية داخل أحد الأحواش بمحافظة جدة، وقبض على مروجيها وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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