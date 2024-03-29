شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل أكثر من 7800 فلسطيني منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

اعتقال الأطفال والنساء

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 7870 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 اليوم في الضفة الغربية، بينهم سيدة وأطفال وأسرى محررون.ولفتت النظر إلى أن معظم الاعتقالات تركزت على الحواجز العسكرية المؤدية لمدينة القدس أثناء توجه الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك.وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 500 طفل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال اعتقل 246 امرأة خلال الفترة المذكورة في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى اعتقال الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي 61 صحفيًا، تعرضوا لعمليات تنكيل جسدي ونفسي على يد الاحتلال الإسرائيلي.