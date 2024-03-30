شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 171 من موظفينا قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، استشهاد 171 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وقالت الوكالة الأممية - فى تقرير اليوم - إنّه حتى 25 من الشهر الجارى، أصبح العدد الإجمالى لموظفيها الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة 171 موظفًا.



وذكرت الوكالة أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، جرى استهداف العديد من المنشآت التابعة لها فى مناطق متفرقة من القطاع، كان آخرها استهداف مركز لتوزيع المساعدات الغذائية فى 14 مارس الجارى، بمخيم النصيرات وسط القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص.



والخميس، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، منع إسرائيل وكالة الأونروا من تقديم مساعدات للفلسطينيين.



وقال الصندوق الأممى - فى منشور على منصة (إكس) - إن السلطات الإسرائيلية تمنع الأونروا – وهى شريان الحياة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين – من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة من خلال رفض الموافقة على (تسيير) قوافل الغذاء.



وفى انتهاك للقوانين الدولية، تقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برا؛ مما تسبب فى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وبمجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين فى القطاع الذى تحاصره منذ 17 عامًا، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطينى فى أوضاع كارثية.