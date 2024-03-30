شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، إن "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقاً".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت الخميس تشكيل حكومة جديدة وسط ضغوط دولية لإجراء إصلاحات. وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسى، ولم تشمل السلطة الجديدة أية أسماء مشهورة.

وكان عباس كلف محمد مصطفى، وهو مستشاره منذ فترة طويلة، بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجارى.