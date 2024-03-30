شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: تزامن العدوان الإسرائيلى وهجوم الإرهابيين ليس صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي الجمعة على ريف حلب، مشيرة إلى أن تزامنه مع هجوم الإرهابيين ليس صدفة.

وجاء في بيان الخارجية: "تدين سوريا العدوان الإرهابي الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف: "لم يكن صدفة أن يقوم الكيان العنصري الصهيوني بهذا العدوان في نفس الوقت الذي شنت به مجموعات إرهابية مسلحة متحالفة مع الكيان الصهيوني هجمات واعتداءات بالطيران المسير نفذتها من إدلب وريف حلب الغربي".

وتابع: "تشدد سوريا على أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية واعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية تثبت الطبيعة العدوانية والهمجية لهذا الكيان تؤكد مجددا بأنه المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة ولمعاناة شعوبها".

وختم البيان: "سوريا تدعو دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزام الكيان الصهيوني ومن يدعمه بوقف اعتداءاتهم وجرائمهم في فلسطين وسوريا ولبنان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.