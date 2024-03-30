شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إسرائيل تقصف سيارة لـقوات اليونيفيل فى الجنوب وسقوط جرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إحدى الطائرات المسيرة الإسرائيلية، صاروخاً باتجاه آلية لقوات "اليونيفيل" عند أطراف بلدة رميش جنوبى لبنان، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى في صفوفهم، وفق موقع "لبنان24".

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن الآلية تابعة لمراقبين دوليين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتى يطلق عليها "اليونيفيل" .

وتضم الآلية التى تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة ضباط أحدهم أسترالى والثانى تشيلى والثالث نرويجى .

بينما نفى الجيش الإسرائيلى ارتكابه الحادث، قائلا "لم نستهدف أية سيارة تابعة لقوات اليونيفيل " .

ومن جهة ثانية ، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عدوانا جويا بالصواريخ استهدف أطراف بلدتي عيتا الشعب وشبعا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفاً بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -أرض.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي أغار مجددا على وادي شبعا، واستهدفها بثلاثة صواريخ في المكان نفسه الذي استهدفها ظهرا.