شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الأردن: قادرون على التعامل مع المجاعة بغزة حال فتحت إسرائيل المعابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى إمكانية التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية مصر وفرنسا فى قصر التحرير وسط العاصمة.

قال وزير الخارجية الأردني في المؤتمر الصحفي المشترك: نسأل المجتمع الدولي ماذا سيفعل المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من قتل الفلسطينيين جوعا.