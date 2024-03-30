شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد أهمية إعادة إحياء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر، أهمية إعادة إحياء أعمال الجمعية العامة لتعزيز دورها وسلطتها كهيئة رئيسية للتشاور والتمثيل واتخاذ القرارات فى الأمم المتحدة، وخاصة فى مجال السلام والأمن الدوليين.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، اليوم/السبت/ فى نيويورك، أمام مجموعة عمل مختصة حول إعادة إحياء أعمال الجمعية العامة، بصفة تولى الجزائر منسق حركة دول عدم الانحياز.



وأكد ابن جامع، ضرورة الحفاظ على الطابع الحكومى والشامل والديمقراطى للجمعية العامة، مشيرا إلى أن احترام توزيع الصلاحيات بين الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، يشكل الأساس لتعزيز الجمعية العامة.



وأشار إلى معارضة دول عدم الانحياز التدخل المستمر لمجلس الأمن فى المسائل التى تقع ضمن صلاحيات الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية.

وأكد اعتراف الحركة بأهمية التعاون الوثيق بين جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة حول القضايا الجوهرية، لاسيما التنسيق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادى والاجتماعى.