شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال منع إجلاء المرضى من مستشفى الشفاء المحاصر والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم؛ أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ أسبوعين اقتحام مجمع الشفاء الطبي، وبداخله 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية دون ماء وكهرباء ودواء، من بينهم 30 من المرضى المقعدين، إضافةً إلى 60 من الطواقم الطبية.وأكدت منع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية.وحذرت من أن حياة المرضى في خطر محدق داعية الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن هناك عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء، بسبب الحصار الإسرائيلي والقصف المكثف الذي طال جميع المنازل في محيط المستشفى.