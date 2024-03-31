شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تعبر عن جوهر العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بصفقة أسلحة تتجاوز 4 مليار دولار، يعبر عن جوهر العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل باعتبار تل أبيب كيانا وظيفيا في خدمة واشنطن.



وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعني تخلي واشنطن عن تل أبيب وعن دعمها وضمان تفوقها العسكري على كل دول المنطقة.



وقال إن هذه الخطوة تعبر عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية ما بين أمريكا وإسرائيل، لكنه بذات الوقت يرسل رسالتين مختلفتين للمجتمع الأمريكي والقوى التي تؤيد إسرائيل، بأن الإدارة الأمريكية تحفظ توازن دعم إسرائيل، وكذلك للقوى المعارضة والتي تهدد بايدن من عدم التصويت له، سواء كان من التيار التقدمي أو التجمعات العربية والإسلامية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك قوى المجتمع المدني وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح أن الرسالتين متناقضتان تحاول إرضاء بشكل متوازن كلا الأطراف التي تؤثر على الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.



وفيما يتعلق بموقف واشنطن السابق بشأن الامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار، بات واضحا أنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم لإسرائيل، في ذات الوقت محدود التاريخ والمدة، حيث يفترض وقفا لإطلاق النار لما تبقى من شهر رمضان.



ويرى مجدلاني أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من وراء الامتناع عن التصويت إرسال رسالة لإسرائيل، في ظل الاحتدام الناشئ في العلاقات والتوتر بين بايدن وحكومة نتنياهو.



هذه الرسالة تؤكد بأنه من الممكن إذا لم تنصع إسرائيل لتعليمات الأمريكية والاستجابة للمصالح الأمريكية وضبط إيقاع التحرك السياسي الإسرائيلي في قطاع غزة وفي المنطقة بما لا يتعارض مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، فإن واشنطن من الممكن أن ترفع الغطاء الدبلوماسي والسياسي عن حكومة نتنياهو.