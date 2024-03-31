شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة فى سوق بريف حلب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التليفزيون السوري، مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع عند التقاطع الرباعي للسوق المسقوف وشارع الجسر والشارع المؤدي إلى سوق الهال القديم في مدينة أعزاز، لافتا إلى وجود عدد من الأطفال بين ضحايا الانفجار.

وأوضحت أن المنطقة المستهدفة بالتفجير تعد من بين المناطق الأكثر اكتظاظا بالمدنيين، وخاصة في هذه الأوقات من شهر رمضان المبارك، مضيفا أن منفذ الانفجار أراد -وفق المكان والتوقيت- قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين في أعزاز.

واحتشد عقب الانفجار، المئات من الأهالي واستنفرت فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية، كما هرعت سيارات الإسعاف وتمكنت من انتشال بعض جثامين القتلى ونقلها مع عدد من المصابين إلى مستشفى أعزاز الوطني.