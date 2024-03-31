شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى من النقب برصاص جندى إسرائيلى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد، اليوم الأحد، شاب فلسطيني من مدينة رهط في النقب (جنوب إسرائيل)، برصاص جندي إسرائيلي قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.



وذكرت صحيفة (يديعوت آحرونوت) أن إسرائيليين أصيبا بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء عملية الطعن، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذ العملية بعد إصابته، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.



وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن العملية ليست عملية طعن على خلفية أمنية، وإنما ناتجة عن جدال مع رجال الأمن في المكان.



وقال قائد المنطقة الجنوبية للشرطة الإسرائيلية أمير كوهين - في بيان صحفي أوردته القناة السابعة - "المنفذ خرج من رهط ومازلنا لا نعرف الدافع لتنفيذ عملية الطعن".