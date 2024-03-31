شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 14 فلسطينيا، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس، ومدينة غزة، في اليوم الـ177 من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 11 شخصا، وإصابة العشرات، في قصف للاحتلال استهدف مدنيين في بني سهيلا شرق خان يونس.



وأضافت المصادر، أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة المجيدة في المواصي غرب خان يونس.



وقالت إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط القطاع.. واستشهد مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.



واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق غزة.



وحسب آخر تحديث نشر، أمس، فقد بلغ عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا، ولا تشمل هذه الأرقام آلافا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.