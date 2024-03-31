شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يبحث مع سفراء خليجيين سبل تعزيز العمل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي مع سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين لدى الكويت، سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية- في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ فهد يوسف، في قصر بيان- كل على حدة- سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مطر حامد النيادي، وسفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي.

وأضافت الوزارة، أنه تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.