مستوطنون يحطمون ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية جنوب بيت لحم

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القاهرة - سامية سيد - حطم مستوطنون، اليوم الأحد، ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية، في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، بأن مجموعة من المستعمرين حطموا ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية تعود للمواطن محمد يحيى عايش، تشمل ثلاثة خزانات للمياه، ومولدين كهربائيين، وماكنة قص عشب، ومعرش عنب، وبيتا بلاستيكيا، وكشافات إضاءة، اضافة إلى إلقاء نفايات داخل بئر لتجميع المياه .

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يهدف إلى ترهيب المواطنين وإجبارهم على مغادرة المنطقة، بهدف استغلال الأرض لأهداف استعمارية.