شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يثمن مواقف العاهل المغربى الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى محمد مصطفى، مواقف العاهل المغربى الملك محمد السادس، الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها، رئيس الوزراء الفلسطينى، مع وزير الشئون الخارجية المغربى ناصر بوريطة.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، عزمهما على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات، وفقا للرؤية المشتركة للعاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والرئيس الفلسطينى محمود عباس.