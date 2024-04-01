شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تُحذر من سعى الحوثيين طمس آثار جرائم بحق المدنيين فى رداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الحكومة اليمنية من سعى جماعة الحوثى طمس وتغطية اثار جريمتها التي ارتكبتها بحق المدنيين في منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة حقوق الإنسان اليمنية "أنه فى إطار متابعة الوزارة لما يحدث على إثر الجريمة النكراء التي حدثت في الاسبوع الماضي بهدم المنازل على رؤوس سكانها في مدينة رداع، لقد قامت جماعة الحوثى ظهر الامس باختطاف الشاب ابراهيم محمد سعد اليريمي وهو الناجى الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة فى تلك الحادثة البشعة".



واضاف البيان "أنه تم اختطاف ابراهيم الريمي من وسط سوق مدينة رداع بالقوة وتم اجباره بالقوة على التوقيع بالموافقة على دفن أسرته بضحاياها التسعة الذين استشهدوا من جراء هدم المنازل على رؤوسهم ووعده ان يتم بناء منزل لمن تبقى من الاسرة في مدينة يريم في محافظة إب".



وحذرت الحكومة اليمنية وفق البيان من سعي الحوثيين لاجبار اسر الضحايا على القبول بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية هذه الجريمة التي تعد جريمة من اعلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد اتت في اطار عملية ممنهجة ومتسلسلة شملت تفجير اكثر من تسعمائة منزل و منشأة خاصة لنشر ثقافة الرعب والخوف وضمان اخضاع المواطنين اليمنيين واذلالهم للانصياع خلف اوامر ومنهج هذه المليشيات الارهابية".



ودعت الوزارة اليمنية المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به هذه الميليشيات والعمل مع الحكومة الشرعية من أجل التصدي لهذه الجماعة واعمالها الارهابية.