شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: فلسطين طلبت عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث الحراك العربي خاصة في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.



وقال السفير حسام زكي - في تصريح مساء اليوم الاثنين - إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها قرار مجلس الامن رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان.



وأوضح زكي، أن المجلس سيناقش أيضًا عدم إنصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية