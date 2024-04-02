شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: لن يتم التفريط في المؤسسات والمنشآت الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين أنه لن يتم التفريط في المؤسسات والمنشآت الوطنية.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال زيارة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث شدد على أنه لا شيء يحول دون أن تكون مؤسسات الدولة متوازنة ماليا بعد تطهيرها وبعد استرجاع الأموال التي تم نهبها .. وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية الليلة.



وأكد الرئيس التونسي ضرورة أن تعود الخطوط الجوية التونسية إلى بريقها وعلى ضرورة تطهيرها.