شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الحرمين يسجل رقما قياسيا بأكثر من 41 ألف راكب الجمعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر أن قطار الحرمين سجل خلال الجمعة الماضية رقما قياسيا بأكثر من 41 ألف راكب عبر 107 رحلات.



وأشار الجاسر - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، الإثنين إلى أنه خلال الجمعة القادمة سيكون هناك 120 رحلة، ما يحقق رقما إضافيا آخر.



وقال إن القيادة السعودية وفرت كل الدعم لهذا المشروع وكل ما يهم الحاج والمعتمر والزائر، ويكون هناك أولوية لهذه المشروعات في التمويل والتمكين والمتابعة.



وأضاف أن الآلاف يعملون ويقدمون خدمات للزوار والمعتمرين بكل حب وخدمة رائعة، موضحا أن مركز العمليات المتطور يراقب السكة بالكامل على مدار الساعة لخدمة قاصدي البيت الحرام.



ولفت إلى أن الجهات الأمنية متواجدة وتعمل ليلا ونهارا للتأكد من توفير أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.