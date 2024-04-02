الخليج اليوم .. "عيدكم هنا" حملة روح السعودية لعيد الفطر 1445 هـ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت "روح السعودية" عن إطلاق الحملة الترويجية لعيد الفطر المبارك ١٤٤٥هـ، تحت شعار "عيدكم هنا"، التي تهدف للاحتفاء بالعيد، ونشر الفرحة بين المواطنين والمقيمين والزوار في شتى مناطق السعودية، ودعوة السياح من الداخل والخارج للاستمتاع والاحتفاء بهذه المناسبة في السعودية، من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة، لإبراز تنوع الوجهات والفعاليات والأنشطة في المملكة خلال فترة العيد.

عروض وفعاليات

ويأتي عيد الفطر هذا العام بالعروض والفعاليات والمنتجات السياحية حيث بلغ عددها أكثر من 120 منتجًا وعرضًا وباقة سياحية متنوعة تشمل الوجهات التالية: الرياض والدمام وجدة وعسير، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة، حيث تتوزع الفعاليات في مناطق السعودية الـ 13 كافة، وتتضمن الفعاليات ألعابًا نارية وحفلات فنية وعروضًا مسرحية.

وتأتي حملة العيد بالتعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركائها في منظومة السياحة من القطاعين العام والخاص، وتشمل وجهات ومنتجات وفعاليات متنوعة، وعروضًا وباقات تناسب فئات الزوار كافة، تعزيزًا لمكانة السعودية الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، وأثبتت قدرتها على أن تكون مقصدًا للسياح من الداخل والخارج على مدار العام.

تأشيرات أكثر سهولة

كما تنطلق فعاليات العيد في وقتٍ أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسرًا من أيِّ وقت مضى، حيث توفر المملكة العديد من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة وهي: تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar؛ للتعرُّف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.