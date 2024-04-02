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الخليج اليوم .. الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

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الرياض - كتب موسى القحطاني - الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق الثلاثاء ، ٠٢ ابريل ٢٠٢٤

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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