شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتل عمال إغاثة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أدريان واتسون، إسرائيل بإجراء تحقيق عاجل، لكشف ملابسات مقتل بعض المتطوعين الأجانب بمنظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ودعت واتسون في تصريح، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إلى ضرورة حماية عمال الإغاثة الإنسانية، لأنهم يقدمون مساعدات يحتاجها الشعب الفلسطينى.

وكتبت على منصة إكس قائلة، قلبنا مفطور، ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدت إلى مقتل عمال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة، ويجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدمون مساعدات الفلسطينيون بحاجة ماسّة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى.