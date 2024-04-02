شكرا لقرائتكم خبر عن دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث التحرك بشأن جرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الأربعاء، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، وبناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية وذلك لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

وقال زكي إن الاجتماع سوف يبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخي 26 يناير و28 مارس 2024.