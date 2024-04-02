شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين العدوان على قنصلية إيران بدمشق: انتهاك لسيادة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق أمس الاثنين، فى انتهاك واضح لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب إسرائيل للقانون الدولى وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، حذر مصدر مسؤول بالأمانة العامة من خطورة التصرفات التى ترتكبها اسرائيل وترمى من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب إقليمياً والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فورى لهذه الحرب ووضع حد للجرائم التى ترتكبها إسرائيل بشكل يومى.