اخبار الخليج

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام يدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، مما يعد استمراراً صارخاً لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وطالب البديوي وفقًا لوكالة الأنباء ، المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا