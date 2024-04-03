شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، مما يعد استمراراً صارخاً لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وطالب البديوي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة.