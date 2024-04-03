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رابطة العالم الإسلامي: أوقفوا الانتهاكات المروعة بحق المدنيين في غزة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت رابطة العالم الإسلامي إلى وقف الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العُزّل، والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وأدانت -بأشدِّ العبارات- استهدافَ قوات الاحتلال قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، في مواصلة مُمنهجة للجرائم والانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

استهداف المنظمات الإغاثية

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، باستهدافِ البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وتقدَّم بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا هذا الاستهداف، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.


المملكة تدين جرائم الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية الشديدين استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

وتقدمت "الخارجية" بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعداتالإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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