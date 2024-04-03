شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": تدمير مجمع الشفاء يعني انهيار النظام الصحي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن تدمير مجمع الشفاء الطبي يعني انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كان يجب أن يحدث قبل شهر دون تأخير.

وقالت إن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد قادرا على العمل أو تقديم الخدمات الطبية بأي شكل من الأشكال، وذلك بعد الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مريضًا توفوا خلال فترة الحصار.

توفير إمدادات الأدوية والوقود

وأشارت المتحدثة باسم المنظمة د. مارجريت هاريس، إلى أن تدمير مجمع الشفاء الطبي يعني انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأنه إذا جرى السماح اليوم بالوصول إلى مجمع الشفاء الطبي والمرافق الصحية القليلة المتبقية في شمال غزة، فإن أولويات المنظمة تشمل توفير إمدادات الأدوية والوقود والغذاء، وتقييم الاحتياجات الإضافية اللازمة لإنقاذ أرواح المرضى المتبقين.

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وأوضحت أن المنظمة تسعى منذ عدة أيام للوصول إلى المستشفيات ورفضت معظم المهام.

سلامة عمال الإغاثة

يأتي ذلك وسط تجدد المخاوف المتعلقة بسلامة عمال الإغاثة في قطاع غزة، بعد قتل 7 عاملين إنسانيين تابعين إلى المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية على إحدى مركباته في دير البلح، رغم تقاسم البيانات مع السلطات الإسرائيلية وموافقتها على المهمة.