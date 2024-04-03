الكويت تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي العاملين في"المطبخ العالمي" بغزة

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المملكة تدين جرائم الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة الكويت الغارة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف العاملين بمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية في القطاع.وقالت "الخارجية الكويتية" في بيان لها، إن دولة الكويت تستهجن تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية، واستخفافها بمطالبات المجتمع الدولي بإيقاف هذه المجازر. وشددت الكويت على ضرورة تحمل مجلس الأمن للمسؤوليات المناطة به تجاه صون وحماية الأمن والسلم الدوليين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للقطاع دون عوائق أو قيود.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.



وتقدمت "الخارجية" بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعداتالإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.