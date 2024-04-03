شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب التونسى يثمن دور المرأة فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس مجلس النواب التونسى إبراهيم بودربالة، الدور الذى تضطلع به المرأة في البرلمان التونسى وإسهامها الفاعل والدؤوب للقيام بواجبها على الوجه الأكمل تلبية لتطلعات ناخبيها.

وجاءت تصريحات بودربالة خلال لقاء عقده مع عدد من البرلمانيات التونسيات، حيث حثهن على مواصلة عملهن على نفس النهج إسهاما في الارتقاء بالعمل البرلماني وتعزيز دور مجلس نواب في خدمة المصلحة العليا للوطن.. وذلك وفقا لبيان لمجلس النواب التونسي.

ومن جهتهن، أكدت البرلمانيات التونسيات اعتزازهن بالانتماء إلى مجلس النواب والإسهام في إنجاح أعماله التي تميزت خلال سنتها الأولى بالتنوع والثراء على المستوى التشريعي والرقابي والأكاديمي وكذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية.