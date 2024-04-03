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الخليج اليوم .. محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء الإسباني لبحث سبل التعاون

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

استقبل ولي العهد، الأمير آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام، دولة السيد بيدرو سانشيث رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وناقش الجانبان التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

 

وأكدا أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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