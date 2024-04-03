شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: قطار الحرمين ينقل أكثر من 1.3 مليون زائر ومعتمر خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل السعودية عن نقل مليون و330 ألف راكب من الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان بزيادة بلغت 26 % عن العام الماضى عبر مشروع قطار الحرمين.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء، أن عدد الرحلات لقطار الحرمين خلال شهر رمضان بلغت 2748 رحلة ، وبشكل منتظم عبر أسطول يضم 35 قطارا.

وكان وزير النقل السعودى صالح الجاسر أكد أمس الأول الاثنين أن أن قطار الحرمين سجل، خلال الجمعة الماضية، رقما قياسيا بأكثر من 41 ألف راكب عبر 107 رحلات.

وأوضح الجاسر أن القيادة السعودية وفرت كل الدعم لهذا المشروع وكل ما يهم الحاج والمعتمر والزائر، ويكون هناك أولوية لهذه المشاريع في التمويل والتمكين والمتابعة.