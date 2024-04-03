شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين فى حادث دهس وطعن قرب قلقيلية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أُصيب أربعة جنود إسرائيليين فى عملية طعن ودهس قرب مستوطنة كوخاف يائير شمال مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، حسبما نقلت سكاى نيوز، إن العملية أدت إلى إصابة 4 اشخاص وتم تحييد منفذ العملية عند معبر إيال، فيما يجرى البحث عن شخص آخر مشتبه به.
وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 4 عند مفترق كوخاف يائير، بينهم شخص في حالة خطيرة.
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